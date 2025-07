Intervista esclusiva a Mauro Valenti – Fondatore di ArezzoWave

(Quello che scopre i giovani da prima che il Mengo sapesse accendere una cassa…)

D: Oh Mauro, facce capire: ma questi del Mengo che hano “scoperto i giovani”, prima che facevano, lanciaveno i Gormiti nel laghetto?

Mauro:

Guarda, è un bel ritrovato! Ora pare che hanno avuto la visione: “valorizziamo i giovani!” Ma oh, noi ci si lavora da quasi 40 anni, con 55.000 gruppi iscritti a ItaliaWave. Quelli giocavano a FIFA e noi già si faceva i concorsi musicali con selezioni regionali. O scoprono i giovani o scoprono l’acqua calda, sempre lì siamo.

D: Voi con ArezzoWave c’avete 55.000 band all’attivo e selezioni ovunque… e ora vien fuori che valorizzare i giovani è una novità? Ma l’invenzione della ruota quando la rifanno?

Mauro:

Infatti. Loro ci mettono due artisti, un palco e una conferenza stampa, e via col claim “Giovani! Inclusività! Valori!” Noi intanto, nel silenzio, si son fatti decenni di lavoro concreto con giovani veri. Quelli che oggi fanno dischi, tour, carriere. Non i nipoti del DJ.

D: Ex collaboratori tuoi ora lavorano col Mengo: ma è fuga di cervelli o solo gente che ha sbagliato strumento come Woody Allen con la chitarra?

Mauro:

Quelli son bravi eh, qualcosa ci capiscono, non li butto via. Però – come dice Woody – se non sai cos’è uno strumento, non ci soffi dentro! C’è gente che fa l’organizzatore perché ha visto due post su Instagram. Io preferisco chi s’è fatto le ossa tra palchi, cavi e fonici nervosi.

D: Pupo ospite al festival finanziato dalle politiche giovanili. Oh Mauro, ma Pupo chi lo ha scambiato per Blanco? Forse pensavano che “Gelato al cioccolato” fosse trap?

Mauro:

Pupo sarà anche simpatico, eh… ma che ci incastra con le politiche giovanili? Cioè, già il nome “Pupo” è ironico! È come se metti Al Bano al Muro del Suono. Se i fondi son destinati ai giovani, allora mettiamoci giovani! E non “quelli che erano giovani quando c’era Drive In”.

D: Il Comune finanzia chi posta meglio o chi lavora meglio?

Mauro:

Eh… domanda da un milione di follower! Pare che oggi conti più un reel che un curriculum. Noi avremmo anche il talento, i numeri, la storia. Ma forse non abbiamo l’hashtag giusto.

D: Ma se Pupo va bene alle politiche giovanili, chi mettiamo come testimonial delle nuove generazioni? Moira Orfei?

Mauro:

Se continuiamo così, il prossimo sarà Mal dei Primitives. Ma solo se si fa un TikTok. Anzi, Pupo che duetta con Tedua! Boom, virale. E l’anno dopo lo rifinanzia anche il Ministero della Transizione Digitale.

D: C’è chi fa i festival per passione, chi per curriculum. E chi per farci i selfie col sindaco. Tu perché lo fai ancora?

Mauro:

Perché ci credo. Perché Arezzowave è cultura, musica, territorio. E soprattutto, è un’opportunità vera per chi ha 18 anni, una band, e non conosce nessuno. Chi cerca visibilità, non visiere.

D: Se Arezzo fosse un palco unico e ci fossero solo due microfoni, uno lo dai al Mengo… e l’altro?

Mauro:

L’altro lo tengo in mano io, acceso. E se il Mengo ci fa pace, magari ci si canta anche un duetto. Ma con i giovani veri eh… non con quelli che vanno a letto alle nove con la camomilla.

BOX LATERALE: MAURO RISPONDE BRUTTO E BUONO!