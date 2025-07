Cortona, scritte contro il turismo di massa: due giovani denunciati

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cortona, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno denunciato due giovani – un uomo di 29 anni e una donna di 24 – per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, ai sensi dell’art. 639 comma 2 del Codice Penale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbero agito nella serata del 3 luglio 2025, utilizzando una bomboletta di vernice spray per realizzare scritte su alcuni edifici privati e sulle scalinate pubbliche del centro storico di Cortona.

Le frasi vergate contestavano apertamente il fenomeno del turismo di massa e l’utilizzo delle piattaforme come Airbnb per l’affitto degli alloggi, accusati – secondo gli autori – di alterare l’identità del borgo e incidere negativamente sul costo della vita per i residenti.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha permesso di identificare e denunciare i presunti responsabili. Le scritte verranno rimosse quanto prima a cura dell’amministrazione comunale.