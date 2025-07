Benessere al tramonto: torna “Yoga ad Arte” sulle terrazze di Casa Bruschi

Anche per l’estate 2025, le affascinanti terrazze della Casa Museo Ivan Bruschi, bene di Intesa Sanpaolo, si trasformano in un’oasi di relax e armonia. Dal 10 luglio prende il via la nona edizione di Yoga ad Arte, l’atteso ciclo di lezioni serali che unisce yoga, arte e la bellezza senza tempo del centro storico di Arezzo.

Con vista mozzafiato sulla Pieve e sui tetti della città, ogni appuntamento offrirà ai partecipanti un’esperienza rigenerante dove il movimento consapevole incontra la cultura e l’antiquariato in un contesto suggestivo e unico.

Il programma

Mercoledì 10, 17 e 31 luglio alle ore 20:30:

Lezioni per adulti a cura del Maestro Giuseppe Storani , della durata di circa un’ora e mezza. Il primo incontro sarà dedicato al Vinyasa Yoga , un flusso dinamico che unisce respiro e movimento. Il secondo appuntamento approfondirà il lavoro sulle anche, con meditazione guidata finale. Il terzo proporrà una sessione intensa di Ashtanga Yoga , adatta a chi desidera una pratica più fisica ed energica.

Mercoledì 24 luglio alle ore 20:30:

Speciale lezione “Genitori e Figli”, condotta da Elisa Bertocci, educatrice e insegnante certificata del metodo Balyayoga.

Un’occasione per condividere gioco, movimento e complicità tra grandi e piccoli. La lezione durerà circa 45 minuti.

Informazioni utili

Costo : €12 a persona, comprensivo dell’ingresso al museo (utilizzabile entro una settimana dall’evento).

Prenotazioni: presso la biglietteria di Casa Bruschi, aperta dal mercoledì alla domenica, ore 10–13 e 14–18.

Tel. 0575 354126

Whatsapp: +39 338 2283566

Email: info@fondazioneivanbruschi.it