“Shakespeare al Parco”: debutta ad Arezzo il festival teatrale diffuso tra natura, comunità e sperimentazione

Un palcoscenico a cielo aperto, spettacoli tra gli alberi, laboratori per tutte le età, installazioni sonore e performance immersive: arriva ad Arezzo “Will Be Forever | Shakespeare al Parco”, il primo festival di teatro di comunità che trasforma Villa Severi in un laboratorio creativo diffuso.

La manifestazione, in programma nei fine settimana del 27-29 giugno e 4-6 luglio, è ideata da Chiara Renzi (rumorBianc(O)) e Samuele Boncompagni (Noidellescarpediverse).

Protagonista assoluto sarà William Shakespeare, rivisitato da compagnie contemporanee italiane e internazionali con spettacoli, laboratori e percorsi immersivi pensati per coinvolgere ogni fascia d’età. Un’occasione unica per vivere il teatro come esperienza collettiva, urbana e inclusiva.

Un programma ricco e coinvolgente

“Shakespearology” di Sotterraneo – ironico monologo dedicato al Bardo.

“William Shakespeare’s Half Time Job” del Teatro dell’Elce – esperienza per uno spettatore alla volta.

“Essere o non essere” del belga Théâtre CreaNova – intensa performance multilingue.

“Shake! Shake! Shake!” della compagnia IF Prana – spettacolo itinerante su un’Ape.

“L’Antro di Prospero” – produzione site-specific della Compagnia dell’Aggeggio.

Ampio spazio anche alle giovani compagnie locali, come gli allievi del Teatro Virginian.

Laboratori, installazioni e passeggiate teatrali

Accanto agli spettacoli:

Laboratori teatrali per bambini, adolescenti e over 65, ispirati ai personaggi di Shakespeare.

“Shakespeare Walk – Le donne di Shakespeare” – passeggiata teatrale guidata tra Giulietta, Ofelia, Desdemona e Lady Macbeth.

“Shakespeare Talk” – incontri e dialoghi a cura di La casa sull’Albero .

Installazioni sonore a cura di Lele Synth .

Shakespeare corner – spazio open-mic per letture e improvvisazioni libere.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma alcuni richiedono prenotazione. Per info e prenotazioni: shakespearealparco@gmail.com