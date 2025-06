Arezzo, nuova aggressione a Campo di Marte: 27enne colpita con un pugno mentre difende i genitori

Ieri 18 giugno, intorno alle 21.30, nella zona di Campo di Marte. Una famiglia che stava passeggiando dopo cena è stata presa di mira da un uomo in evidente stato di alterazione. L’individuo ha iniziato a insultare marito e moglie con toni sempre più minacciosi; a quel punto la loro figlia, 27 anni, è intervenuta in difesa dei genitori. L’aggressore le ha sferrato un violento pugno in pieno volto ed è quindi fuggito.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118: la giovane è stata medicata in codice verde e, nella giornata odierna, ha sporto denuncia. I militari hanno avviato le ricerche del responsabile, che al momento risulta irreperibile.