Caduta da cavallo a Pratovecchio-Stia: 45enne trasportata alle Scotte in codice 2

Alle 10:20 è stato attivato il 118 della ASL TSE per un incidente avvenuto in località Coffia, nel Comune di Pratovecchio-Stia. Una donna di 45 anni è caduta da cavallo ed è stata soccorsa sul posto da Pegaso 2 e dalla Croce Rossa di Stia, con un infermiere a bordo. La paziente è stata trasportata alle Scotte in codice 2 per accertamenti e cure.