Torna Muschio Fest ad Arezzo: il festival antispecista per un mondo più equo

Il 14 e 15 giugno 2025 Arezzo ospiterà la seconda edizione di Muschio Fest, il festival dedicato all’antispecismo e alla promozione dell’uguaglianza tra tutte le specie animali. Dopo il positivo riscontro della scorsa edizione, l’evento torna con due giornate ricche di dibattiti, proiezioni, momenti di confronto e attività interattive pensate per riflettere criticamente sul rapporto tra esseri umani e animali non umani.

Muschio Fest nasce dalla volontà di volontari e attivisti di creare uno spazio di informazione, dialogo e sensibilizzazione. Esperti del settore, attivisti antispecisti, registi e artisti si alterneranno nel corso del weekend per affrontare tematiche cruciali come i diritti animali, le ingiustizie sistemiche, le alternative etiche e sostenibili alla discriminazione interspecifica.

Il festival è gratuito e aperto a tutti, con l’invito rivolto a chiunque voglia partecipare, condividere riflessioni o presentare progetti affini alla causa antispecista. L’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza e l’organizzazione è resa possibile grazie all’impegno di volontari e partner solidali, senza alcun sostegno economico esterno.

Muschio Fest non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio percorso di consapevolezza verso un mondo più giusto e rispettoso per tutti gli esseri viventi. Un’occasione imperdibile per informarsi, confrontarsi e agire in modo concreto contro ogni forma di discriminazione.

Per il programma completo e gli aggiornamenti:

🌐 www.muschiofest.org

📱 Segui Muschio Fest su Facebook e Instagram

Unisciti al cambiamento. Ci vediamo ad Arezzo!