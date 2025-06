Estate per tutti: al via il Piano Estate Famiglia di Arezzo

Con il lancio ufficiale del PEF-Arezzo – Piano Estate Famiglia, l’estate 2025 si apre all’insegna della continuità e dell’inclusione. Un impegno forte, quello dell’amministrazione comunale, che in cinque anni ha investito quasi un milione e mezzo di euro per offrire ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie un’estate senza incertezze.

A fianco dei servizi educativi che resteranno aperti anche nel mese di luglio – per un totale di 300 posti – e del progetto TempoBello (buoni da 150 euro a figlio per accedere ad attività estive, con 1333 voucher già erogati), la giunta comunale ha dato il via a nuove collaborazioni e rinnovato importanti iniziative per rafforzare la rete territoriale di attività ludico-educative.

Tre i progetti approvati oggi:

“Esserci” , che prosegue grazie alla collaborazione tra l’associazione Era, Crescere e la Scuderia di Pan.

Una nuova iniziativa sostenuta dal Centro di aggregazione sociale di Palazzo del Pero .

“Includere in Movimento”, percorso che coinvolge diverse realtà associative e l’Equestrian Centre, con attività pensate per l’inclusione e il benessere dei più fragili.

“Abbiamo lavorato per garantire a tutte le famiglie un’estate ricca di proposte, sicura e accessibile – spiega la vicesindaca Lucia Tanti –. È stata una scelta forte, anche sul piano organizzativo ed economico: scuole messe a disposizione gratuitamente per attività estive, albo e portale delle associazioni per assicurare trasparenza e qualità, sostegno alle famiglie con TempoBello, oltre 1000 posti a rotazione in tutta l’estate. Soprattutto, al centro di tutto ci sono i diritti dei più piccoli, con una particolare attenzione ai bambini e alle bambine con fragilità, grazie a percorsi inclusivi gestiti da operatori e professionisti”.

Il PEF-Arezzo si conferma così un modello virtuoso di sinergia tra pubblico, privato sociale e cittadini: una rete estesa di opportunità diffuse sul territorio che, a partire dal prossimo gennaio, sarà ulteriormente rafforzata per offrire ancora più servizi e valore alle famiglie.