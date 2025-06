Giugno è arrivato, la prova costume anche, e voi siete ancora lì a chiedervi se il vostro segno zodiacale vi permetterà di sopravvivere a questa settimana o se verrete travolti da drammi esistenziali, email non lette e crisi di identità davanti allo specchio. Non temete: le stelle non hanno pietà per nessuno, e noi meno che mai. Mettetevi comodi, o scomodi, tanto vi toccherà comunque affrontare il caos cosmico.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Sempre pronti a buttarsi di testa… anche contro il muro. Questa settimana la vostra energia è alle stelle, ma il cervello è in vacanza. Contate fino a dieci prima di dire cose tipo “so io come si fa”, perché spoiler: non lo sapete. L’amore? Siete più seducenti di un link di phishing.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La vostra testardaggine raggiunge vette cosmiche: se fosse un superpotere, distruggereste galassie a colpi di “io non cambio idea”. Settimana buona per il lavoro, peccato che lo detestiate. In amore siete dolci come un cactus… con la rabbia repressa.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parlate così tanto che pure Mercurio vi chiede una pausa. Lunedì fate 20 cose insieme, martedì dimenticate tutte e 20. Le stelle vi consigliano: meno multitasking, più cervello. Vita sociale al top, ma ricordate: il sarcasmo non è sempre seduzione (soprattutto se usato su Zoom).

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sensibili come un’intervista di Barbara D’Urso sotto la pioggia. Vi sentite incompresi? Strano, piangendo in silenzio mentre guardate meme tristi. Nel lavoro vi muovete come una chiocciola in sciopero. L’amore c’è, ma serve un decoder per capirvi.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Settimana di gloria… per gli altri. Voi intanto vi preparate il discorso da Oscar anche solo per aver svuotato la lavastoviglie. Il vostro ego è in forma smagliante, purtroppo il conto in banca no. Amore? Solo se vi adorano come la reincarnazione di Beyoncé.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Criticate tutto, anche l’oroscopo. Ma dentro siete in crisi perché il vostro piano settimanale è saltato per colpa di un imprevisto (tipo: un essere umano che ha respirato fuori programma). Relax, non siete un’app di project management. In amore: se volete romanticismo, evitate gli excel.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Equilibrati come una sedia a tre gambe. Passate più tempo a decidere che a vivere. Giornate ideali per flirtare, anche se il vostro concetto di seduzione sembra preso da un manuale degli anni ‘90. Sì, siete belli, ma servono anche i contenuti, ogni tanto.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Intensi come un film russo sottotitolato in giapponese. Siete misteriosi, sì, ma anche insopportabili se qualcuno osa farvi una domanda diretta. Settimana in cui potreste ottenere tutto… o far saltare tutto in aria. Amore: evitate la manipolazione sottile. Si nota. Molto.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Il vostro motto: “Non so dove vado, ma ci vado di corsa.” Avete l’energia di un razzo, ma la destinazione di un piccione ubriaco. Ottimo periodo per viaggi, ma pessimo per relazioni serie. Se dite “non voglio legami” un’altra volta, vi regalano una stampante emotiva rotta.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Freddi, razionali, impenetrabili… peccato che il mondo chieda un po’ più di umanità e un po’ meno “meeting alle 7 di mattina”. Lavoro: bene, come sempre. Vita sentimentale: se continuate a trattarla come un business plan, vi innamorerete solo del commercialista.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Originali? Certo. Comprensibili? Meno di una teoria quantistica spiegata da un piccione. Questa settimana avrete idee geniali che nessuno capirà. Non arrabbiatevi, il mondo non è pronto. Amore? Solo se vi lasciano lo spazio vitale… e il Wi-Fi libero.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sognatori, teneri e completamente scollegati dalla realtà. Se fosse per voi, la settimana inizierebbe il mercoledì pomeriggio e finirebbe con un abbraccio collettivo. Purtroppo esistono le bollette e le responsabilità. L’amore c’è, ma solo nella vostra playlist Spotify.

CONCLUSIONE:

Le stelle non mentono, ma voi sì. Soprattutto quando dite “va tutto bene”. Questa settimana si balla tra drammi cosmici e piccole rivincite, quindi indossate la vostra armatura migliore (anche se è solo un sorriso passivo-aggressivo) e affrontate il destino.

E ricordate: se va male, potete sempre dare la colpa a Mercurio retrogrado. Anche se non lo è.

Alla prossima settimana, anime sperdute dello zodiaco.