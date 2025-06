Microcar nei parcheggi moto: benvenuti nel Far West del Codice della strada

Cari lettori (e motociclisti frustrati), la lamentela della settimana ci porta nel cuore del centro storico di Arezzo, dove le regole si piegano, la legge si dimentica e i parcheggi per moto… diventano il saloon delle microcar.

Via Guido Monaco, Teatro Petrarca, scenario perfetto per una commedia dell’assurdo: lì dove le due ruote dovrebbero sostare in pace, spuntano ogni giorno piccole quattro ruote, le microcar, che si infilano come infiltrati a una festa privata. Risultato? Scooteristi costretti a girare in tondo come le frecce di un navigatore impazzito, e turisti motociclisti che guardano i cartelli con la stessa confusione di chi legge le istruzioni del modem in sanscrito.

E mentre i cittadini alzano la voce, la risposta delle autorità è un mix tra “non possiamo farci nulla” e “ma sì, dai, cosa vuoi che sia”. Cioè: la Corte di Cassazione si è pronunciata chiaramente (sentenza n. 3432/2023), ma qui si preferisce ignorarla come si fa con le email del lunedì mattina.

Il clou? Il Comandante della municipale che rilascia dichiarazioni più fantasiose di un episodio di “Beautiful”: secondo lui, le minicar possono parcheggiare negli spazi moto. Peccato che la legge dica l’esatto contrario. Ma si sa, in Italia ogni interpretazione è valida, purché detta con sicurezza davanti a una telecamera.

Nel frattempo, la legalità va in stand-by, il buonsenso è in ferie e chi rispetta le regole viene beffato. Ah, e le microcar? Sempre lì, incollate agli stalli moto come chewing gum sotto il banco.

In sintesi:

Se avete una due ruote, armatevi di pazienza e Google Maps per trovare un parcheggio.

Se avete una microcar… provate coi parcheggi veri, magari farete anche un favore alla viabilità.

E se siete della municipale… forse è ora di leggere le sentenze prima di andare in onda.

Rubrica scritta senza microcar parcheggiata sul computer. Per ora.