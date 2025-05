Arezzo Wave Music School 2025: decima edizione nazionale al Colle del Pionta

Sabato 31 maggio 2025, nell’ambito della giornata “Viva il Pionta” al Centro di Aggregazione Sociale del Colle del Pionta di Arezzo, si terrà la decima edizione di Arezzo Wave Music School, un evento gratuito che celebra i migliori giovani musicisti delle scuole superiori italiane.

Nata come iniziativa locale dedicata ai talenti musicali di Arezzo e della Toscana, la rassegna si apre per la prima volta su scala nazionale, grazie al collegamento con Arezzo Wave Contest, storico concorso che da quasi quarant’anni scopre e promuove nuove voci del panorama musicale italiano.

Una giuria qualificata ha selezionato quattro proposte artistiche provenienti da tre regioni diverse:

Digi da Castiglione del Lago (Umbria)

Jack Perax da Treviso (Veneto)

The Millers da Sansepolcro (Toscana)

4Blessed da Arezzo (Toscana)

Questi giovani artisti si esibiranno dal vivo e riceveranno la targa ufficiale di vincitori dell’edizione 2025.

Le band e i solisti scelti si sono distinti per originalità, talento e maturità artistica, confermando la qualità della nuova generazione musicale. Obiettivo del progetto è offrire non solo visibilità, ma anche vere opportunità di crescita professionale. Dal circuito di Arezzo Wave sono emersi nel tempo artisti oggi affermati come i Negramaro, Zen Circus, Alborosie e Piqued Jacks.

La serata si concluderà con l’esibizione di tre special guest tra i più promettenti della scena musicale giovanile italiana: WRD, Boi ed ENY.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Arezzo Wave Italia, in collaborazione con Total True e con il sostegno dello sponsor TCA.

Un’occasione unica all’aperto, nel verde del Colle del Pionta, per vivere una serata di musica, passione ed energia. Un ritorno allo spirito del leggendario Psyco Stage di Arezzo Wave, che tanti ancora ricordano con emozione.