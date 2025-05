Lidia Tralci compie 106 anni: omaggio del sindaco alla nonna più longeva di Cortona

a festeggiato 106 anni circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti e di tutta la comunità di Chianacce. Lidia Tralci, la nonna più longeva di Cortona, ha celebrato questo straordinario traguardo il 26 maggio con una visita speciale: il sindaco Luciano Meoni si è recato personalmente nella sua abitazione per omaggiarla con una targa ricordo a nome dell’amministrazione comunale.

Lidia ha accolto il primo cittadino con il sorriso sereno che la contraddistingue, nel soggiorno della casa dove si trasferì dopo il matrimonio e che da allora è il cuore della sua vita familiare. Un momento semplice ma carico di significato, condiviso con i suoi cari e con l’intera comunità che la conosce e la stima.

«Per noi è sempre una grande emozione incontrare persone come la signora Tralci – ha dichiarato il sindaco Meoni – la sua è una testimonianza di tenacia, forza e amore per la vita. Il suo messaggio, fatto di valori autentici, è un patrimonio prezioso per tutta la nostra città».