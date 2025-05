Benvenuti nell’oroscopo settimanale per chi non teme la verità… nemmeno se detta con sarcasmo cosmico.

Lo zodiaco parla chiaro: siete voi il problema, non i pianeti.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Hai l’energia di una bomba a orologeria e la diplomazia di un trapano. Questa settimana potresti finalmente imparare che “avere ragione” non è uno sport olimpico. Fatti un favore: conta fino a dieci. Poi fino a venti. Poi stai zitto.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Sempre attaccato alle tue certezze come se fossero copertine di Linus. La vita, però, ti chiede di cambiare qualcosa. E tu? Ti irrigidisci come una statuina di porcellana. News flash: la comodità non porta evoluzione. Solo sedentarietà emotiva.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli più del necessario, cambi opinione tre volte al giorno, e poi ti chiedi perché nessuno ti prende sul serio. Questa settimana la tua doppia personalità fa il triplo dei danni. Decidi chi sei. O almeno scegli chi non vuoi essere oggi.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Vivi in un eterno tuffo carpiato nei tuoi sentimenti. Ogni sguardo storto diventa un film drammatico. Questa settimana, se smettessi di reagire a tutto con le lacrime, il mondo non finirebbe. Semplicemente, ti lascerebbe in pace.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il bisogno disperato di approvazione ti rende più visibile della pubblicità su YouTube. Ma attenzione: non tutto il mondo è tuo pubblico. E non tutti sono costretti ad applaudire quando entri in una stanza. Ridimensionati… o almeno recita meglio.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Vorresti sistemare l’intero universo, ma non riesci neanche a trovare pace dentro la tua testa ordinatissima. Questa settimana la tua mania di controllo rischia di diventare una spirale ansiogena. Lascia andare. Almeno una cosa. Anche solo un post-it.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Vorresti armonia, ma solo se non turba la tua indecisione cronica. Questa settimana sembri un avviso di errore: sempre in attesa di conferma, sempre in dubbio. Sorpresa: il mondo va avanti anche senza il tuo parere.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

La tua intensità emotiva è così radioattiva che le persone iniziano a portarsi il contatore Geiger. Questa settimana sarebbe il caso di smetterla di scavare tra i sospetti e iniziare a vivere con un po’ più di leggerezza. O ti scavi la fossa da solo.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Sei sempre alla ricerca del prossimo stimolo, della prossima esperienza, della prossima scusa per non affrontare la realtà. Viaggi ovunque, tranne dentro te stesso. Ma questa settimana le domande ti inseguono. E non hanno il passaporto.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Cerchi il successo come se fosse un antidoto alla tua ansia esistenziale. Ma dietro ogni risultato, c’è solo un’altra scadenza. Fermati. Respira. Ricordati che essere umano non è una scocciatura, è un mestiere. Impara a farlo.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Originale, certo. Ma anche fuori fase. Questa settimana sembri un’app con bug filosofici. Le tue idee sono splendide… sulla carta. Ma poi? Vuoto cosmico. Riconnettiti al mondo reale prima che il mondo ti segnali come spam.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Ti immergi così tanto nelle emozioni che sembri vivere in una vasca di gelato sciolto. Questa settimana potresti smettere di essere una spugna e iniziare a usare il cervello. Le intuizioni non valgono se le usi solo per giustificare le tue fughe.