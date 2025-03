Il Trofeo “Guidelli” celebra 40 anni con un boom di squadre e turismo

Dal 25 al 27 aprile, ad Arezzo, il torneo giovanile accoglierà 34 squadre, inclusi team dalla Svizzera, con oltre 1.500 partecipanti e un sold-out negli hotel.

AREZZO – Sport e turismo si incontrano ancora una volta ad Arezzo per la 40ª edizione del Trofeo “Guido Guidelli”. L’evento di basket giovanile, organizzato dalla Scuola Basket Arezzo, si terrà da venerdì 25 a domenica 27 aprile, riunendo oltre trentaquattro squadre provenienti da tutta Italia e, per la prima volta, due formazioni in rappresentanza della Federazione Svizzera.

Il torneo vedrà giovani talenti delle categorie Under 13 e Under 14, sia maschili che femminili, sfidarsi sui campi della città. La manifestazione, da sempre simbolo di eccellenza sportiva, si conferma anche un volano turistico per il territorio, con un totale di oltre 1.500 presenze tra atleti, tecnici, dirigenti e famiglie, e il tutto esaurito in undici alberghi.

«Il Trofeo Guidelli – sottolinea Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour – è un appuntamento di grande rilievo per la città, con un impatto significativo sul turismo locale. La Fondazione sostiene con convinzione questa manifestazione, ancor più in occasione del 40° anniversario, celebrato con un premio dedicato».

L’evento avrà un’identità ancora più forte grazie al logo creato appositamente per questa speciale edizione. Confermata anche la partnership con Saima, azienda leader nel settore della meccanica e sicurezza, da sempre vicina allo sport locale.

«Il successo del torneo è evidente – commenta Mauro Castelli, presidente della Scuola Basket Arezzo – con il sold-out delle iscrizioni e delle strutture ricettive, a dimostrazione di quanto il turismo sportivo sia una risorsa chiave per l’economia del territorio».

Arezzo si prepara dunque a vivere tre giornate di grande basket, all’insegna della passione sportiva e della valorizzazione del territorio.