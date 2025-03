Svastica e scritte suprematiste al parcheggio Dalla Chiesa: sdegno del Comune e denuncia ai Carabinieri

Un grave atto di vandalismo ha colpito San Giovanni Valdarno nella serata di martedì, quando alcune scritte inneggianti a movimenti suprematisti e neonazisti sono apparse sul muro di cemento all’ingresso del parcheggio Dalla Chiesa. Tra i simboli tracciati con vernice spray nera si distinguono una svastica, una croce celtica e la scritta “white power”, espressioni di odio e intolleranza che hanno suscitato l’indignazione dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Valentina Vadi ha reagito con fermezza, presentando immediatamente denuncia ai Carabinieri. “Questo gesto – ha dichiarato il primo cittadino – non solo danneggia il patrimonio pubblico, ma alimenta l’intolleranza e il razzismo, promuovendo ideologie di odio che non hanno posto nella nostra società. La città di San Giovanni Valdarno ha sempre promosso valori di inclusione, solidarietà e rispetto, e atti di questo tipo non possono essere tollerati. Il nostro impegno sarà massimo per individuare i responsabili e impedire che questi gesti possano ripetersi”.

Le forze dell’ordine potranno contare sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per identificare gli autori del gesto. Nel frattempo, il gestore del parcheggio provvederà nei prossimi giorni alla rimozione delle scritte, ripristinando il decoro dell’area.