L’Arezzo Equestrian Centre si prepara ad accogliere l’élite mondiale dell’equitazione

L’attesa è finita: il Toscana Tour 2025 è pronto a riportare il grande spettacolo del salto ostacoli all’Arezzo Equestrian Centre. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il prestigioso circuito internazionale ospiterà oltre 2.000 cavalieri e amazzoni provenienti da più di 30 nazioni , in lizza per un montepremi complessivo di 900.000 euro .

L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Arezzo, si svolgerà in due sessioni: dal 6 al 16 marzo e dal 25 marzo al 13 aprile. Il programma prevede competizioni di altissimo livello, dai concorsi CSI4* fino alle categorie riservate a Young Riders, Juniores, Pony, Children e giovani cavalli. Saranno 20 le gare valide per il Longines Rankings FEI, tra cui i prestigiosi Gran Premi della domenica, appuntamenti imperdibili per pubblico e appassionati.

I GRANDI PROTAGONISTI

Il Toscana Tour 2025 vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori cavalieri del panorama internazionale. Tra i più attesi:

Roger Yves Bost (Francia), oro olimpico a Rio 2016

(Francia), oro olimpico a Rio 2016 Ludo Philippaerts (Belgio), leggenda del salto ostacoli, con i figli Olivier e Anthony

(Belgio), leggenda del salto ostacoli, con i figli Olivier e Anthony Carlos Ribas (Brasile), veterano delle Olimpiadi e dei World Equestrian Games

(Brasile), veterano delle Olimpiadi e dei World Equestrian Games Niklaus Schurtenberger (Svizzera), bronzo olimpico a squadre a Pechino 2008

(Svizzera), bronzo olimpico a squadre a Pechino 2008 Jack e Thomas Whitaker , eredi della celebre dinastia britannica

, eredi della celebre dinastia britannica Sophie Hinners (Germania), prima donna a vincere il Gran Premio di Coppa del Mondo a Fieracavalli Verona

L’Italia sarà rappresentata da un team di altissimo livello:

Giulia Martinengo Marquet , campionessa italiana in carica e seconda nell’ultimo Gran Premio Rolex di Ginevra

, campionessa italiana in carica e seconda nell’ultimo Gran Premio Rolex di Ginevra Emilio Bicocchi, Luca Marziani, Alberto Zorzi, Giacomo Bassi, Natale Chiaudani e il giovane talento Giacomo Casadei

e il giovane talento Emanuele Camilli , unico azzurro del salto ostacoli ai Giochi di Parigi 2024

, unico azzurro del salto ostacoli ai Giochi di Parigi 2024 I fratelli Francesca e Federico Ciriesi

Arnaldo e Filippo Marco Bologni, padre e figlio

TOSCANA TOUR IN NUMERI

📌 5 settimane di competizioni

📌 5 Gran Premi in programma

📌 1.000 cavalli presenti ogni settimana

📌 2.000 cavalieri e amazzoni da oltre 30 nazioni

📌 Superficie dell’Arezzo Equestrian Centre: 32 ettari

📌 118.000 mq dedicati alle strutture sportive

📌 4 arene di gara:

Arena Boccaccio (erba, 1,8 ettari)

(erba, 1,8 ettari) Arena Dante, Arena Vasari e Arena Petrarca (sabbia silicea)

📌 3 campi di lavoro e un maneggio coperto di 70×30 metri

📌 400 box fissi e 600 mobili per cavalli

📌 Oltre 10.000 cavalli ospitati annualmente

L’esperienza per il pubblico sarà arricchita da un’esclusiva Area Vip con vista privilegiata sulle arene Dante e Boccaccio e da un percorso shopping dedicato agli appassionati di equitazione.

La presentazione ufficiale del Toscana Tour 2025 si terrà giovedì 6 marzo alle ore 12:30 presso la sede del Consiglio regionale della Toscana, a Palazzo del Pegaso, in via Cavour 2, Firenze. L’evento sarà aperto alla stampa.