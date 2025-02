Frana sulla SP11 a Levane: intervento dei Vigili del Fuoco e strada chiusa

I Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti in via Arno a Levane per una frana che ha interessato la Strada Provinciale 11 (SP11). A causa delle forti piogge, uno smottamento ha invaso la carreggiata tra Ponte all’Arno e l’Acquaborra, bloccando completamente la circolazione con alberi e terra.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a rimuovere gli alberi caduti e a mettere in sicurezza altre piante a rischio di cedimento. Contemporaneamente, i tecnici del Comune di Montevarchi, con l’ausilio di mezzi di movimento terra, hanno liberato la strada dai detriti.

La strada è rimasta chiusa per consentire le necessarie verifiche di stabilità. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale e i tecnici comunali di Montevarchi per monitorare la situazione.