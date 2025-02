Arezzo, crediti inevasi per 72,5 milioni di euro: il Comune intensifica la riscossione

L’assessore Merelli: “Il mancato pagamento pesa su tutta la collettività. Rafforzeremo le azioni di recupero”

Il Comune di Arezzo ha completato il riaccertamento dei residui, un’operazione chiave per la redazione del rendiconto 2024, evidenziando una situazione complessa in termini di crediti e debiti. Dai dati emerge un ammontare di residui attivi, ossia crediti da riscuotere, pari a 72,5 milioni di euro, a fronte di residui passivi (debiti) per 25,6 milioni di euro.

Le principali difficoltà riguardano la riscossione dei crediti, soprattutto dai cittadini. Tra le somme non incassate figurano: 19 milioni di euro per la TARI, 14,8 milioni per l’IMU, 9,8 milioni per sanzioni del Codice della Strada, 2,4 milioni per altre sanzioni e risarcimenti, 0,7 milioni per tributi minori e 2 milioni per tariffe e proventi vari.

Nonostante ciò, il Comune di Arezzo si distingue per la puntualità nei pagamenti ai fornitori, con una media di saldo anticipato di 18 giorni. Tuttavia, il mancato incasso di circa 50 milioni di euro da tributi, sanzioni e tariffe obbliga l’ente a effettuare accantonamenti di bilancio per coprire tali crediti, riducendo così le risorse disponibili per i servizi pubblici.

“L’evasione di tasse e tributi ha un impatto negativo su tutta la comunità, limitando le risorse per servizi più efficienti – ha dichiarato l’assessore al bilancio e tributi, Alberto Merelli –. Per questo, oltre a un appello al senso civico, l’Amministrazione rafforzerà le procedure di riscossione, compresa quella coattiva. Al tempo stesso, restano attive le possibilità di rateizzazione per agevolare i cittadini in difficoltà. Il recupero crediti è essenziale per garantire stabilità finanziaria e migliorare i servizi pubblici”.