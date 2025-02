Bentornati nel magico mondo dell’astrologia, dove pianeti, stelle e il vostro cattivo gusto nelle scelte di vita si uniscono per darvi una direzione (che ovviamente ignorerete). Questa settimana si preannuncia come un mix esplosivo di drammi inutili, decisioni pessime e colpi di genio… altrui.

Vediamo chi sopravvivrà senza perdere la dignità.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

L’adrenalina è il tuo motore, ma questa settimana potresti confondere un’opportunità con un bidone dell’immondizia. Il tuo entusiasmo è ammirevole, ma anche i lemming si lanciano nel vuoto con convinzione. Pensaci due volte.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

L’inverno è quasi finito, ma tu sei ancora in letargo, accumulando calorie e pigrizia. Occhio, perché qualcuno potrebbe chiederti di alzarti dal divano e interagire con il mondo. Coraggio, non morde (forse).

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei una fonte inesauribile di idee e battute brillanti, ma anche di contraddizioni. Questa settimana potresti dire una cosa e il suo esatto contrario nella stessa frase. Perfetto se vuoi intraprendere una carriera politica.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Le emozioni ti governano e questa settimana sarai ancora più sentimentale del solito. Ma ricorda: piangere davanti alla macchinetta del caffè perché “la vita è ingiusta” non è considerato socialmente accettabile.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

L’ego questa settimana raggiungerà dimensioni cosmiche, ma attento a non trasformarti nel protagonista di un reality show non richiesto. Il mondo non gira intorno a te (nonostante i tuoi tentativi di convincerlo del contrario).

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Il tuo bisogno di controllo sarà messo alla prova da una serie di eventi imprevedibili. In altre parole, il caos regnerà sovrano e tu dovrai fartene una ragione. Fallo con dignità, o almeno con una buona dose di vino.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Il tuo eterno tentativo di piacere a tutti questa settimana sarà messo a dura prova. Spoiler: non ci riuscirai. Risparmia energie e smetti di sorridere a chi non merita neanche un cenno del capo.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Il tuo magnetismo è alle stelle, ma anche il tuo livello di vendetta silenziosa. Se qualcuno ti ha fatto un torto, probabilmente sta già ricevendo segnali dall’universo per temere il peggio. E tu, ovviamente, ne godi.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La voglia di evadere è più alta del solito. Se potessi, prenoteresti un volo solo andata per un’isola deserta. Peccato che la realtà ti riporti alla tua esistenza fatta di scadenze e responsabilità. Che amarezza.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Sempre ligio al dovere, ma a che prezzo? Questa settimana potresti finalmente scoprire che il lavoro non ti ama quanto tu ami lui. Prova a rilassarti: nessuno riceverà una medaglia per aver risposto all’email più in fretta degli altri.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

La tua vena ribelle è sempre attiva, ma questa settimana rischia di sfociare in un totale menefreghismo. Attenzione a non dimenticare che alcune cose nella vita vanno prese sul serio. Tipo pagare le bollette.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Ti senti un’artista incompresə, un’anima in pena, un poeta maledetto? O forse hai solo bisogno di dormire otto ore e smetterla di vivere in un film di Truffaut. Esci, respira, fai finta di essere una persona normale.