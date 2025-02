Esordio vincente per la BC Servizi Arezzo nella seconda fase

Battuta Gazzada 83-75, primo successo nel Play-In Gold

La BC Servizi Scuola Basket Arezzo parte con il piede giusto nella seconda fase del campionato di Serie B, superando la Coelsanus 7 Laghi Gazzada per 83-75 al Palasport Estra Mario D’Agata.

BC Servizi Arezzo – Coelsanus 7 Laghi Gazzada 83-75

Parziali: 24-19; 44-42; 64-56

BC Servizi Arezzo: Toia 10, Nica ne, Iannicelli 4, Marcantoni, Dal Pos 18, Buzzone 16, Lemmi 7, Prenga 12, Vagnuzzi, Kader 8, Fabrizi ne, Bischetti 8.

Allenatore: Fioravanti. Assistenti: Liberto e Bellavia.

Coelsanus Gazzada: Aliverti ne, Cassinerio 7, Mina 12, Tannoia 16, Pesenato 21, Veronesi, Pisoni, Dell’Acqua 5, Dagri 5, Gaye ne, Carnelli ne, Lovato 9.

Allenatore: Bianchi. Assistenti: Bologna e Vecchiè.

La partita

Avvio energico per la SBA, che parte forte con le triple di Dal Pos e Buzzone, costruendo un rapido 8-2. Gazzada risponde con la qualità di Pesenato e Lovato, riuscendo a restare in scia fino alla fine del primo quarto (24-19). Nel secondo periodo, la spinta offensiva di Dal Pos porta la BC Servizi al massimo vantaggio di +13 (38-25), ma gli ospiti non mollano e, sfruttando gli errori amaranto, si rifanno sotto fino al -2 all’intervallo (44-42).

Dopo la pausa lunga, la SBA riprende slancio grazie a Bischetti e Buzzone, mantenendo un margine costante di 4-6 punti per gran parte del terzo periodo, chiuso con una tripla di Toia che vale il +8 (64-56). Nell’ultimo quarto, Gazzada continua a lottare, ma la solidità difensiva dei padroni di casa fa la differenza: le giocate decisive di Buzzone, Toia e Bischetti permettono alla SBA di allungare nuovamente. Mina e Cassinerio provano a riaprire la gara con un ultimo sforzo, riportando gli ospiti a -6, ma il sigillo finale arriva con il canestro di Buzzone che chiude i conti sul definitivo 83-75.

Grande entusiasmo tra i tifosi amaranto, che festeggiano il primo successo della seconda fase. Prossimo appuntamento per la BC Servizi Arezzo sabato 1° marzo, quando affronterà Tortona in trasferta al Palazzetto Camagna alle ore 18.

Nella foto di Raul Dominici, Denis Dal Pos, miglior marcatore della BC Servizi contro Gazzada.