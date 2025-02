Consiglio Comunale di Arezzo – 20 febbraio 2025: interrogazioni e discussioni in aula

Acqua, sicurezza e infrastrutture: i temi caldi del Consiglio Comunale di Arezzo

Pfas nell’acqua potabile di Arezzo La consigliera Valentina Sileno ha chiesto chiarimenti sui presunti valori anomali di PFAS nell’acqua potabile. L’assessore Marco Sacchetti ha rassicurato i cittadini, affermando che non vi è alcun problema e che l’allarme è stato generato da un’unica rilevazione di dubbia metodologia. Ha inoltre ricordato che le analisi effettuate dal 2020 non hanno mai riscontrato la presenza di PFAS e che verranno eseguiti ulteriori monitoraggi.

Emergenza lupo Il consigliere Vittorio Giorgetti ha sollevato la questione della presunta emergenza legata alla presenza dei lupi nel territorio. L’assessore Giovanna Carlettini ha risposto sottolineando che l’ultimo monitoraggio risale al 2016 e che sarebbe opportuno sollecitare la Regione per un aggiornamento dei dati. Ha ribadito che non si sono mai verificati attacchi a esseri umani e che la vera problematica riguarda la convivenza tra lupi e allevamenti.

Vicenda via Filzi e nuova caserma della Polizia Municipale Il consigliere Alessandro Caneschi ha chiesto aggiornamenti sul progetto della nuova caserma della Polizia Municipale, dopo il fallimento del leasing in costruendo. L’assessore Sacchetti ha confermato che il Comune sta valutando l’acquisto dell’immobile e che sarà necessario effettuare una perizia sul suo valore. Ha inoltre annunciato ordinanze per la messa in sicurezza dell’area.

Rete di banda ultra-larga Il consigliere Donato Caporali ha richiesto chiarimenti sulla diffusione della banda ultra-larga nel territorio comunale. L’assessore Alessandro Casi ha spiegato che il Comune ha firmato nel 2023 una convenzione con la società ministeriale in house per l’estensione della rete, con quattro richieste di concessione attualmente in fase di approvazione.

Sanzioni per il parcheggio in viale Piero della Francesca Caporali ha anche segnalato il problema delle numerose multe per l’accesso non autorizzato alla corsia riservata ai bus in viale Piero della Francesca. L’assessore Casi ha risposto che la segnaletica era chiara e che l’installazione del sistema elettronico ha normalizzato la situazione, escludendo deroghe per il periodo notturno.

Interventi a Rigutino Due interrogazioni hanno riguardato la frazione di Rigutino. Il consigliere Piero Perticai ha segnalato il dissesto stradale nella zona industriale, mentre Andrea Gallorini ha chiesto aggiornamenti sulla realizzazione della nuova passerella pedonale. L’assessore Casi ha garantito che si interverrà sulla strada e che il Comune sta lavorando a una convenzione con il privato proprietario dell’area interessata per procedere alla costruzione della passerella.

Nuova magistratura della Giostra del Saracino Il Consiglio ha approvato una modifica al regolamento della Giostra del Saracino, riducendo da 10 a 9 il numero dei componenti della magistratura. Il consigliere Caneschi ha proposto un avviso pubblico per la selezione dei membri, ma l’emendamento è stato respinto. Il sindaco Ghinelli ha confermato la nomina dei nuovi membri, ribadendo la fiducia nei metodi del consigliere delegato Paolo Bertini.

Riorganizzazione della raccolta rifiuti L’amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, ha annunciato l’estensione del servizio porta a porta nelle frazioni di Scopetone, San Firenze, Palazzo del Pero, Rassinata, Bagnoro e Santa Firmina a partire dal 7 aprile. Sono previsti incontri informativi per i cittadini a marzo.

Protesta del consigliere Michele Menchetti Infine, il consigliere Michele Menchetti ha abbandonato l’aula in segno di protesta dopo che non gli è stata concessa la possibilità di presentare un’interrogazione sulla mancata concessione della sala rosa per la proiezione di un documentario sul conflitto russo-ucraino.

Il Consiglio Comunale ha quindi affrontato un ampio ventaglio di questioni di interesse per la città, con interventi e risposte da parte della giunta comunale su vari temi di attualità.