Arezzo, un “gratta e vinci” da 15 euro regala tre milioni a un pensionato

Un grattino da 15 euro ha cambiato la vita di un pensionato aretino sulla settantina, trasformandolo in un milionario. L’uomo, che non era un giocatore abituale, ha vinto ben tre milioni di euro con un biglietto del “Gratta e vinci” acquistato in una tabaccheria in viale G. Amendola 15, alla periferia di Arezzo. La scena, raccontata dal tabaccaio Marco Gagliardi, è stata emozionante: «Quando gli ho detto che aveva vinto, ho dovuto sorreggerlo per evitare che cadesse a terra».

Il fortunato vincitore, un pensionato che frequenta saltuariamente la tabaccheria del centro commerciale Setteponti, ha acquistato il biglietto a fine gennaio. Dopo averlo grattato nella galleria del centro, è tornato dal tabaccaio perplesso, chiedendo conferma della vincita. «Mi pare di aver vinto qualcosa, guardi anche lei», ha detto l’uomo. Gagliardi, dopo aver controllato, gli ha risposto: «Altro che, ha vinto tre milioni!».

La reazione del pensionato è stata immediata: ha iniziato a tremare come una foglia e ha avuto quasi un mancamento. «Abbiamo dovuto tenerlo io e altri clienti perché non stava più in piedi», ha raccontato Gagliardi. Dopo una decina di minuti, l’uomo si è ripreso ed è uscito dal negozio, promettendo un regalo al tabaccaio. «Ma ancora non ho visto niente», ha scherzato Gagliardi.