Arezzo, guardia giurata aggredita con un machete in un supermercato: ferito gravemente alla testa

Una violenta aggressione con un machete è avvenuta questa sera, martedì 14 febbraio, all’interno di un supermercato Conad del centro città, in via Guido Monaco, nei pressi della stazione. La vittima è un addetto alla sicurezza di 33 anni, dipendente della società di vigilanza Ombra Security, che è stato colpito alla testa. L’aggressore, un migrante magrebino, aveva già tentato di aggredire la guardia giurata un paio d’ore prima, ma era stato fermato. Al secondo tentativo, però, ha raggiunto il suo obiettivo.

Secondo le prime ricostruzioni, non è ancora chiaro se l’aggressione sia avvenuta al termine di una colluttazione o se sia stata una reazione a un controllo o a una contestazione da parte della guardia giurata. La polizia, intervenuta tempestivamente, sta ancora indagando per fare luce sulla dinamica dei fatti.

Fortunatamente, l’aggressore è stato immobilizzato sul posto, mentre la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Donato in codice 2.

Il supermercato teatro dell’aggressione, un tempo noto come Santaprisca, si trova in una zona che, soprattutto di notte, è considerata a rischio per la presenza di persone senza fissa dimora e situazioni di degrado.

Questo episodio si aggiunge a un altro agguato avvenuto pochi giorni fa in un altro supermercato del centro, il Gala di Campo di Marte, dove una guardia giurata donna è stata aggredita a pugni. La zona di Saione, dove si trova il supermercato Gala, è anch’essa considerata critica per la sicurezza.

Le autorità stanno intensificando i controlli in queste aree, mentre la comunità locale esprime preoccupazione per il crescente clima di insicurezza.