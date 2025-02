Tra emoji ed emozioni: il linguaggio del corpo nello spettacolo K(-A-)O di Kenji Shinohe

Se ridiamo con una faccina che ride, ridiamo davvero? Oppure le emoji hanno sostituito le nostre vere emozioni? A interrogarsi su questi quesiti sarà il coreografo giapponese Kenji Shinohe, ospite della rassegna La danza che muove con il suo spettacolo K(-A-)O. L’appuntamento è domenica 16 febbraio alle ore 17:00 al Teatro Mecenate di Arezzo.

Un viaggio tra digitale e reale

K(-A-)O è un solo che esplora il confine tra la comunicazione digitale e l’espressione autentica dei sentimenti. Lo spettacolo abbandona le parole per immergersi nella fisicità del corpo, indagando come le nuove tecnologie abbiano trasformato il nostro modo di comunicare. Le emoji – simboli immediati e universali – sono davvero strumenti di espressione o ne limitano la profondità? Il coreografo giapponese sfida il pubblico con un’esibizione intensa e coinvolgente, accartocciando e plasmando il proprio volto per ricreare l’intero spettro emotivo umano.

Un appuntamento da non perdere

La rassegna La danza che muove, a cura di Sosta Palmizi, si rivolge a un pubblico ampio ed eterogeneo ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione CR Firenze; finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU; con il sostegno del Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e UnicoopFirenze – sez. soci Arezzo.

Oltre allo spettacolo, sabato 15 febbraio si terrà la masterclass gratuita “Musicalità e movimento”, condotta da Kenji Shinohe a Spazio Seme dalle 15:00 alle 17:00 (prenotazione obbligatoria al numero 393 9913550). Lunedì 17 febbraio, invece, K(-A-)O sarà in replica matinée alle 10:00 per le scuole.

Kenji Shinohe: tra filosofia e danza

Kenji Shinohe è un coreografo e danzatore giapponese con una formazione che unisce filosofia della danza e storia dell’arte. Dopo gli studi in Giappone, ha ottenuto una borsa di studio per la Folkwang Universität der Künste di Essen, in Germania. Ha lavorato con Neuer Tanz a Düsseldorf e ha partecipato a numerosi festival internazionali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti come il Premio del Pubblico all’Internationales Tanz Theatre Festival di Erfurt e il Premio Miglior Solista al SzólóDuó International Dance Festival di Budapest.

Informazioni e biglietti