Incidente a Ciggiano: due feriti trasportati al San Donato

Il servizio di emergenza 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle 16:10 per un incidente tra due auto in via della Colombaia, nella località di Ciggiano. Due uomini, di 91 e 65 anni, sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata della Pubblica Assistenza Avis di Foiano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.