🔮 Eccoci di nuovo qui, anime smarrite in cerca di risposte che ignorerete comunque. Le stelle hanno parlato, e non sempre dicono cose carine. Ma non preoccupatevi: il sarcasmo cosmico è gratis e oggi ve ne beccate una dose abbondante.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi vi sentite imbattibili, ma il mondo non è pronto per la vostra energia distruttiva. Se qualcuno vi dice “calmati”, provate a non rispondere con un lancio di oggetti. O almeno scegliete qualcosa di morbido.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Vi aspetta una giornata intensa… di sbadigli e desiderio di non fare nulla. Se qualcuno vi chiede di essere produttivi, rispondete con uno sguardo da bradipo offeso e continuate a procrastinare con stile.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Avete voglia di parlare con chiunque, anche con il vostro riflesso nello specchio. Attenzione a non esagerare: oggi potreste finire per rivelare un segreto… vostro o, meglio ancora, di qualcun altro.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Vi sentite vulnerabili, ma invece di affrontare la vita con coraggio, sceglierete l’opzione migliore: chiudervi a riccio e ascoltare canzoni strappalacrime. Se qualcuno prova a confortarvi, sospettate subito un secondo fine.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Nessuno vi loderà spontaneamente oggi, ed è un problema. Se volete applausi, dovrete conquistarli con un po’ di dramma ben studiato. Oppure fatevi un complimento da soli e fate finta che venga dal pubblico immaginario.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi qualcosa andrà fuori controllo e sarà un colpo duro per la vostra ossessione per l’ordine. Potreste tentare di correggere il caos, ma sappiate che il caos vince sempre. Rassegnatevi.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Giornata difficile per voi, perché richiederà decisioni rapide. Ma come al solito, vi ritroverete a rimuginare per ore anche su cosa ordinare a pranzo. Alla fine, non sceglierete nulla e finirete a mangiare quello che capita.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi vi sentite particolarmente enigmatici, ma attenzione: la linea tra “misterioso” e “inquietante” è sottile. Se notate che la gente scappa quando parlate, forse è il caso di ridurre gli sguardi penetranti da villain.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La noia vi colpirà duramente, e l’unica soluzione sarà fare qualcosa di impulsivo e potenzialmente problematico. Se sentite il bisogno di cambiare vita in 5 minuti, almeno aspettate di avere un piano B.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi il vostro senso del dovere sarà messo alla prova da un’ondata di pigrizia. Il dilemma sarà: lavorare come sempre o fingere un blackout improvviso per scappare dalle responsabilità? Fate la vostra scelta (ma sappiamo già quale sarà).

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Avete idee geniali, peccato che oggi nessuno voglia ascoltarle. Se vi sentite sottovalutati, provate a convincere gli altri con meno monologhi complessi e più frasi comprensibili ai comuni mortali.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi le emozioni vi travolgeranno come un’onda anomala. Se volete un consiglio, non scrivete messaggi lunghi e drammatici a nessuno prima di aver contato fino a 100. O meglio, non scriveteli proprio.