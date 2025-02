Esplosione di un petardo ad Arezzo: 53enne ferito alla mano, trasportato a Careggi

È stato attivato alle 18:58 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE in via Giovanni Verga, ad Arezzo, a seguito dell’esplosione di un petardo che ha causato una grave lesione alla mano di un uomo di 53 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Arezzo, un’auto infermierizzata e le forze dell’ordine. Il ferito è stato trasportato in codice 3 all’ospedale di Careggi per le cure necessarie.