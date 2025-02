Arezzo, città “groviera”: buche, toppe e promesse… scadute!

La città groviera è ormai un refrain quotidiano, un tormentone che neanche la più testarda zanzara estiva riesce a superare. L’opposizione lo scorso gennaio era tornata alla carica con la nota di Marco Donati e Valentina Sileno: “I temi del degrado e della manutenzione non solo sono reali, ma meritano attenzione da parte della giunta Ghinelli e dei partiti che la sostengono, oltre al giusto posto nella scala delle priorità.”

E come dargli torto? Prendiamo, ad esempio, via Cheren, dove Michele Menchetti, su sollecitazione dei cittadini ormai ridotti a esperti di slalom su strada dissestata, presenta l’ennesima interrogazione. Ah, perché sì, niente di nuovo sul fronte di via Cheren. Nulla di nuovo dal 17 gennaio 2020, data in cui i residenti hanno protocollato una raccolta firme con tanto di reportage fotografico. Cinque anni di pazienza olimpica, altro che i soliti 15 mesi di attesa che bastano a far passare la voglia di tutto… tranne che di inciampare.

Nel frattempo, altrove, si sono rifatte via del Trionfo (marciapiedi inclusi) e parte di via Vittorio Veneto, con la scusa dell’urgenza per il passaggio dei mezzi di soccorso. Ah, ma via Cheren non rientrava in queste priorità? Evidentemente, le ambulanze qui devono essere dotate di assetto da rally.

E mentre si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini sui social e nelle redazioni locali, noi de L’Ortica riceviamo ogni giorno decine di messaggi. Così tanti che, se dovessimo pubblicarli tutti, dovremmo cambiare nome da L’Ortica a Il Catrame. O magari L’Asfalto Fantasma.

Nel frattempo, tra voragini, marciapiedi fatiscenti e promesse bucate, la città continua a ballare… sulle buche.