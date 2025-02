Energia rinnovabile e tutela del territorio: confronto tra Regione e Comuni ad Arezzo

Lunedì 3 febbraio 2025, presso la Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo, si è tenuto un incontro dedicato alla proposta di legge regionale 291, che definisce le superfici e le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’iniziativa, promossa dal Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, ha visto la partecipazione dell’Assessora regionale alla Transizione ecologica e Sviluppo sostenibile Monia Monni, insieme ai tecnici della Direzione regionale competente, al direttore di Upi Toscana Ruben Cheli e ai Sindaci in rappresentanza dei Comuni del territorio provinciale e delle Unioni dei Comuni.

Questo tavolo di confronto si inserisce nel percorso avviato dalla Regione Toscana per coinvolgere le istituzioni locali nella definizione delle aree destinate alla produzione di energia rinnovabile, un passaggio cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica previsti per il 2030.

Il ruolo della Provincia e la tutela del paesaggio

Il Presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, ha sottolineato l’importanza del dialogo con i Sindaci per garantire un equilibrio tra la salvaguardia del paesaggio, la sostenibilità ambientale e l’innovazione energetica. “Viviamo in territori straordinari, patrimonio dell’umanità, e dobbiamo coniugare la transizione energetica con la tutela del paesaggio e delle realtà agricole – ha dichiarato Polcri –. La Provincia svolge un ruolo di coordinamento e oggi dimostriamo la capacità di pianificare in modo condiviso, evitando il rischio di speculazioni”.

L’approccio partecipativo della Regione

L’Assessora Monia Monni ha ribadito l’importanza del coinvolgimento dei territori nelle scelte strategiche sulla conversione energetica. “Dobbiamo raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione e affrontare i cambiamenti climatici con responsabilità – ha affermato –. I Comuni e le Province toscane dimostrano grande impegno e continueremo a collaborare per garantire un percorso equilibrato e sostenibile”.

Le osservazioni di Upi Toscana

Il Direttore di Upi Toscana, Ruben Cheli, ha evidenziato il contributo delle autonomie locali nel processo decisionale, con un documento condiviso con Anci Toscana. “Stiamo approfondendo soluzioni che garantiscano la tutela del paesaggio e la valorizzazione delle energie rinnovabili esistenti, regolando l’agrivoltaico per evitare fenomeni speculativi – ha spiegato –. La Toscana ha scelto un approccio serio e partecipato, evitando concentrazioni eccessive di impianti”.

L’incontro ha segnato un passo significativo verso una pianificazione consapevole e condivisa, in cui la transizione energetica si integra con la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale della Toscana.