La BC Servizi Arezzo sfiora il colpaccio a Lucca, ma conquista la Poule Promozione

Gli amaranto perdono di misura, ma festeggiano un traguardo storico

Basketball Club Lucca – BC Servizi Scuola Basket Arezzo 84-83

Parziali: 20-22; 39-37; 61-61

BCL: Landucci 6, Brugioni, Lippi 6, Dubois 8, Barsanti 15, Simonetti 16, Tempestini, Del Debbio 16, Vignali, Pierini, Candigliota, Trentin 17.

All. Olivieri – Ass. Giuntoli e Pizzolante

BC Servizi: Toia 27, Nica, Iannicelli, Dal Pos 5, Buzzone 21, Lemmi 10, Prenga 10, Vagnuzzi 3, Kader 2, Terrosi, Bischetti 5.

All. Fioravanti – Ass. Liberto

La BC Servizi Arezzo esce sconfitta di un solo punto nella combattutissima sfida contro il Basketball Club Lucca, ma può comunque esultare: grazie ai risultati dagli altri campi, gli amaranto accedono alla Poule Promozione del campionato di Serie B, garantendosi anche la salvezza diretta al termine della prima fase.

Decisi a conquistare il quinto posto senza dipendere da altri risultati, gli uomini di coach Fioravanti hanno lottato fino all’ultimo secondo. Lucca parte forte, raggiungendo il 13-6 con una tripla di Del Debbio, ma la BC Servizi risponde e chiude il primo quarto in vantaggio (22-20) con una bomba di Toia. Il match prosegue punto a punto: gli amaranto toccano il +9 (29-20) con Lemmi, ma Lucca rientra e all’intervallo è avanti 39-37.

Il copione non cambia nella ripresa: la BC Servizi tenta più volte lo strappo, ma Lucca risponde colpo su colpo e si arriva all’ultimo quarto in perfetta parità (61-61). Negli ultimi minuti i padroni di casa trovano canestri pesanti con Barsanti e Del Debbio, volando sul 79-70. Sembra finita, ma Toia si carica la squadra sulle spalle: un suo recupero e una penetrazione firmano il sorpasso amaranto a 20 secondi dalla sirena (82-83). Lucca ha però l’ultimo possesso e lo sfrutta al meglio: Dubois serve Simonetti sotto canestro per l’84-83. Nel finale la BC Servizi ha ancora una chance, ma il tiro di Toia si ferma sul ferro.

La delusione dura poco: il successo del Costone su Mens Sana Siena regala agli amaranto il sesto posto e un posto nella Poule Promozione. Un risultato straordinario per la squadra, che migliora il piazzamento dello scorso anno e ora può puntare ancora più in alto nella seconda fase del campionato, in partenza il 15-16 febbraio.