Controlli della Polizia Municipale su mezzi pesanti: sanzioni e sequestri

Intensificati i controlli da parte del nucleo autotrasporto della Polizia Municipale di Arezzo nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio. Durante l’operazione sono stati ispezionati 20 mezzi pesanti, con l’emissione di 11 sanzioni per infrazioni relative ai tempi di guida e ai periodi di riposo, obbligatori per i conducenti professionali. Tra i veicoli controllati, numerosi erano di provenienza straniera. Per due di essi sono state contestate violazioni gravi: trasporto abusivo internazionale per conto terzi e manomissione del sistema di abbattimento delle emissioni tramite l’utilizzo di un emulatore ADBlue. In entrambi i casi, è stato disposto il sequestro amministrativo dei dispositivi, con l’obbligo di ripristinare il sistema di abbattimento delle emissioni prima della ripartenza dei mezzi.