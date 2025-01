Solidarietà in tavola: cena di beneficenza contro la violenza sulle donne

Una serata speciale all’insegna della solidarietà e della buona cucina vi aspetta il 25 gennaio 2025 alle ore 20:30, presso il Centro Sociale di Venere. L’iniziativa, intitolata “Unite contro la Violenza sulle Donne”, è organizzata dai Gruppi Donne dei Quattro Quartieri della Giostra del Saracino con un nobile obiettivo: sostenere la lotta contro la violenza sulle donne.

I fondi raccolti durante l’evento saranno interamente devoluti all’Associazione Pronto Donna, che da anni si impegna con professionalità e dedizione a supportare le donne vittime di violenza.

Un menù solidale e gustoso

La cena, al costo di 30 euro, propone un menù ricco e tradizionale, pensato per soddisfare tutti i palati:

Antipasto: Bruschette

Bruschette Primo: Maccheroni al sugo

Maccheroni al sugo Secondo: Arista con patate

Arista con patate Dolce: Dolci vari

Dolci vari Bevande: Acqua e vino inclusi

Per chi necessita di un’opzione senza glutine, è disponibile un menù alternativo: basterà segnalarlo al momento della prenotazione.

Come partecipare

La partecipazione è su prenotazione: è possibile riservare il proprio posto contattando i numeri indicati nella locandina, esclusivamente tramite WhatsApp, entro il 22 gennaio 2025, fino a esaurimento posti.

Questa serata rappresenta non solo un momento di convivialità, ma anche un’occasione per unirsi in un messaggio di speranza e sostegno a chi affronta situazioni difficili. Con un piccolo contributo, possiamo aiutare a portare avanti un grande cambiamento.

Non mancate: insieme, possiamo fare la differenza!