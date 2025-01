Arezzo, difese la famiglia dalla ruspa: Sandro Mugnai rinviato a giudizio per omicidio volontario

Sandro Mugnai, artigiano di Arezzo, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso a colpi di fucile il vicino Gezim Dodoli, che nella notte dell’Epifania 2023 stava demolendo la sua abitazione con una ruspa, mettendo in pericolo la famiglia di Mugnai. Il processo, che inizierà il 15 marzo, potrebbe portare fino a 21 anni di carcere. La difesa punta a dimostrare la legittima difesa, negando che si sia trattato di un atto premeditato o sproporzionato. Intanto, la comunità di San Polo e personalità come il generale Vannacci si sono schierate in solidarietà con Mugnai. Sul caso pesano accuse e scenari giuridici complessi, con opinioni divergenti tra magistrati e una crescente attenzione mediatica.