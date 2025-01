Vannacci ad Arezzo in visita a Mugnai: «la difesa è sempre legittima»

Il generale Roberto Vannacci, nel secondo anniversario della morte di Gezim Dodoli, si è recato ad Arezzo per esprimere solidarietà a Sandro Mugnai, accusato di omicidio per aver sparato al vicino che stava demolendo la sua casa con una ruspa. Vannacci, in ascesa politica con il movimento “Il mondo al contrario” e attualmente nella Lega, dichiara fiducia nella magistratura e nella legittimità della difesa.

La visita avviene in un contesto di sostegno locale, con un comitato guidato dal parroco di San Polo. Mugnai, pur apprezzando il gesto, sottolinea l’importanza di distinguere tra giustizia e politica.