Padroni della nostra età

Noi abbiamo l’età del nostro DNA. Esistono nel nostro organismo tre varietà di DNA (sigla DNA, dall’inglese DeoxyriboNucleic Acid): DNA nucleo cellule, DNA mitocondri, DNA batterico microbioma (il più vasto).

La nutrizione giornaliera può agire su queste tre varietà, generando una riprogrammazione dell’età biologica “ Age Reprogramming”.



Una persona può avere 70 anni (età anagrafica) e avere una età biologica di 50-60 anni. Oppure una persona può avere 50-60 anni (età anagrafica) e avere una età biologica di 70 anni e più. L'età biologica indica lo stato effettivo di un corpo umano, valutato sulla base delle sue condizioni strutturali e funzionali. Gli scenari biochimici responsabili dell'età biologica sono: metilazione ed acetilazione del DNA, produzione di micro RNA non codificanti proteine.

Mi fermo a presentare il primo processo biochimico sul quale possiamo agire con la alimentazione e stile di vita: la metilazione del DNA.

La metilazione del DNA e’ avere una molecola chiamata metile – CH3 unita ad una altra molecola costituente il DNA. Cioè il metile -CH3 unito alla CITOSINA (vedere slide allegata come immagine a questo post).

La metilazione blocca l’espressione del gene e di fatto lo inattiva.

Con il passare degli anni si può avere una carenza di metilazione, che attiva un processo di senescenza, di invecchiamento della persona.

Anche la genesi del cancro e’ correlata allo stato personale di metilazione.

Per valutare il personale stato di metilazione si possono eseguire indagini diagnostiche: DNA Age Test (valutare il costo) ma possiamo eseguire analisi del sangue più accessibili a tutti, ricercando nel proprio sangue:

– OMOCISTEINA l’alterato processo di metilazione è espresso a livello ematico dall’innalzamento dei livelli di omocisteina.

– ACIDO FOLICO e VITAMINA B12, entrambi sono indispensabili per una corretta sintesi di DNA. Sono entrambi assunti da fonti alimentari (la Vitamina B12 da carne, uova, latte, Acido folico da frutta, verdura in foglie, lievito).

– ZINCO minerale essenziale di numerosi enzimi che partecipano al processo di metilazione. Avere un valore basso di acido folico nel sangue e’ un indice di cattiva alimentazione che causa una carenza di metilazione del DNA.

L’acido folico lo troviamo maggiormente nelle verdure a foglia verde come spinaci e bietole, verdure come broccoli e cavolini di Bruxelles, ceci, arachidi e mandorle, cereali integrali, in generale e nel tuorlo d’uovo.

Altre fonti importanti sono il lievito di birra, germe di grano, scarola, indivia, bietole, cavolfiori, noci, avena, sesamo e negli agrumi. Essendo solubile è molto sensibile alla cottura, è preferibile consumare questi alimenti crudi.

L’assunzione raccomandata di acido folico è 400 mcg / al giorno.

Non si mangia solo per dimagrire ma per costruire il nostro organismo e vivere in salute a lungo. Questo e’ lo scenario della nuova Scienza della Alimentazione che desidero divulgare con il mio ultimo libro.