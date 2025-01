La Polizia di Stato arresta un uomo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ad Arezzo

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, ha proceduto all’arresto di un uomo di circa 25 anni, di origine nordafricana, accusato del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nel pomeriggio, quando gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di osservazione in un condominio segnalato dai residenti per attività sospette, hanno notato il giovane aggirarsi con atteggiamenti ritenuti anomali nei pressi dello stabile. Alla vista della polizia, l’uomo si è dato alla fuga, scatenando un inseguimento a piedi per le vie della città. È stato bloccato grazie all’intervento coordinato di altri agenti sopraggiunti in supporto.

Durante il controllo, il fermato ha opposto resistenza e ha tentato una seconda fuga, prontamente sventata dagli agenti. Portato negli uffici della Squadra Mobile per accertamenti, il soggetto è stato perquisito e trovato in possesso di 28 involucri di eroina nascosti nell’elastico dei boxer, per un peso complessivo di circa 40 grammi, 530 euro in contanti, e tre telefoni cellulari.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trasferito nel carcere di Arezzo in attesa della convalida dell’arresto da parte del G.I.P.