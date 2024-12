La fontana da poco restaurata di piazza Garibaldi a Sansepolcro, era stata presa di mira da vandali.

Grazie a un’attenta indagine condotta dalla Polizia municipale e all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezz, i responsabili sono stati identificati.

Due di loro, non avendo ancora compiuto 14 anni, non sono imputabili per legge, mentre il terzo è stato denunciato alla Procura dei minori presso il Tribunale di Firenze.