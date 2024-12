Festività sane e gustose: consigli pratici dagli esperti online

Il Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione, lancia un ciclo di incontri di gruppo dedicati alla corretta alimentazione durante le festività natalizie.

Il primo appuntamento si terrà il 9 dicembre, dalle 14:30 alle 15:30, in modalità online, sulla piattaforma dell’Azienda USL Toscana sud est. Seguirà un secondo incontro il 13 dicembre, dalle 9:30 alle 10:30.

«Il Natale è un’occasione speciale per stare insieme – afferma Giovanna Liberati, direttrice UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – ma è fondamentale mantenere un equilibrio alimentare, godendo dei piaceri della tavola senza eccessi. Durante gli incontri verranno affrontati temi come l’organizzazione della giornata alimentare, la gestione delle tentazioni tipiche del periodo e l’importanza dell’attività fisica, con un focus sui prodotti tradizionali delle festività».

Gli incontri, progettati per una partecipazione ampia e accessibile, forniranno strumenti pratici per conciliare salute e convivialità. Per partecipare, basta connettersi al link https://uslsudest.webex.com/meet/videoconferenza1.

Per informazioni, contattare igienedipprev.gr@uslsudest.toscana.it o il numero 3341045361.