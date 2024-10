Il mondo dell’antiquariato e la comunità di Arezzo sono in lutto per la scomparsa di Giovanni Papini, figura storica della Fiera Antiquaria, deceduto nella notte all’età di 84 anni. Per quasi 60 anni, Papini ha esposto il suo banco alle scalinate del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande, divenendo un simbolo di passione e competenza nel settore antiquario.

Tra i primi partecipanti della Fiera, Papini ha trasformato l’amore per gli oggetti antichi in una vera vocazione. Rispettato e ammirato per la sua conoscenza, è stato un custode della memoria storica aretina, capace di tramandare la sua saggezza a nuove generazioni di antiquari. La sua eredità va oltre la professione, intrecciandosi con la cultura e la tradizione di Arezzo.

I funerali di Giovanni Papini si svolgeranno domani, sabato 19 ottobre, alle 15.30 presso la chiesa di San Leo. Un ultimo saluto a un uomo che ha dedicato la sua vita alla valorizzazione del passato, e che ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo dell’antiquariato, ma anche nelle vite di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Credits: Click & Fly – Drone and photo