Incidente a Montecchio: coinvolte tre auto, due feriti trasportati all’ospedale di Arezzo

Alle ore 18.00 il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale avvenuto nel comune di Cortona, in località Montecchio, che ha coinvolto tre automobili. Sul luogo del sinistro sono state inviate diverse ambulanze: una della Misericordia di Cortona, una della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana e una della Misericordia di Lucignano.

Due persone sono rimaste ferite nell’incidente: una donna di 62 anni, che è stata trasportata in codice giallo (codice 2) all’ospedale di Arezzo, e un giovane di 20 anni, trasferito sempre all’ospedale di Arezzo, ma in codice rosso (codice 3), a causa delle sue condizioni più gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e la polizia municipale di Cortona per gestire il traffico e avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente.