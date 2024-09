Il Campionato Italiano WKN di kickboxing e muay thai farà tappa ad Arezzo

La città di Arezzo sarà sede del Campionato Italiano WKN di kickboxing k1 e muay thai.

La manifestazione sarà inserita all’interno della ventinovesima edizione del gran galà degli sport da combattimento “Le stelle del ring” che, organizzata dal Team Jakini, è stata fissata per sabato 9 e domenica 10 novembre al palasport Estra “Mario d’Agata”.

Circa quattrocento atleti e atlete provenienti da ogni zona d’Italia diventeranno i protagonisti di due giornate all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo che termineranno con l’assegnazione dei titoli italiani dilettantistici in diverse categorie di peso e di età, andando a rinnovare uno degli eventi più longevi e partecipati del panorama nazionale.

La WKN – World Kickboxing Network è la più importante federazione internazionale di questa disciplina e il Campionato Italiano rientra tra gli appuntamenti maggiormente attesi del calendario annuale. La scelta è stata, per questa stagione, di prevedere la manifestazione tricolore nel programma de “Le stelle del ring” e di affidarne l’organizzazione all’esperienza del Team Jakini che è tra le principali realtà della penisola impegnate nella promozione e nello sviluppo degli sport da combattimento.

I match prenderanno il via alle 14.00 del sabato con i primi turni eliminatori e proseguiranno poi il giorno successivo fino ad arrivare a definire i nuovi campioni italiani maschili e femminili di kickboxing k1 e muay thai, nelle categorie Juniores e Seniores. “Le stelle del ring” entrerà poi nel vivo dalle 17.00 della domenica con gli incontri tra professionisti che vedranno confrontarsi alcuni dei migliori atleti di livello internazionale, con le maggiori attenzione che saranno orientate verso gli aretini Daniel Velea e Lorenzo Corsetti. Per ulteriori informazioni e per prevendite è possibile visitare le pagine Facebook e i profili Instagram del “Team Jakini Kick Boxing” o de “Le Stelle del Ring”.

«Ringraziamo la WKN per la fiducia – commenta Nicola Sokol Jakini, vincitore di tre titoli europei e fondatore dell’omonimo Team Jakini. – La ventinovesima edizione de “Le stelle del ring” sarà eccezionalmente abbinata al campionato nazionale dilettantistico che, per un fine settimana, orienterà i riflettori della kickboxing tricolore verso Arezzo: centinaia di atleti si ritroveranno in città, si confronteranno sul ring e vivranno la forte emozione di contendersi la cintura tricolore, offrendo un imperdibile spettacolo per gli appassionati degli sport da combattimento».