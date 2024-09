Arezzo, incidente in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa: uomo di 44 anni trasportato in ospedale

Alle ore 17.50, il servizio 118 della ASL TSE è stato attivato a seguito di un incidente stradale avvenuto in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha coinvolto una moto e un’automobile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e la polizia municipale per garantire assistenza e gestire la situazione.

Il motociclista, un uomo di 44 anni, è stato soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo per le cure necessarie.