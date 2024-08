Arezzo e Burbank siglano il gemellaggio: firmato l’accordo di “sister city” tra le due città

È stato ufficialmente firmato questa mattina, nella Sala del Consiglio Comunale di Arezzo, l’accordo di gemellaggio tra la città toscana e Burbank, località californiana nella contea di Los Angeles.

L’intesa è stata sancita dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e dal vicesindaco di Burbank Nikki Perez, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle istituzioni.

Il gemellaggio formale era stato avviato già nel marzo dello scorso anno a Burbank, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Arezzo nel novembre del 2022.

Le prime basi di questo accordo erano state gettate nel marzo 2022, durante un incontro tra il sindaco Ghinelli e l’allora primo cittadino di Burbank, Jess Talamantes, in occasione della visita a Musexpo, evento internazionale dedicato alla musica e ai media, cui Ghinelli aveva partecipato con Mauro Valenti.

Il sindaco Ghinelli ha ricordato l’importanza di questo accordo, sottolineando le affinità e gli obiettivi comuni tra le due città, pur essendo geograficamente distanti.

“La musica, che ha fatto da trait d’union tra le due città, è la base solida sulla quale rafforzare un dialogo che ha trovato anche nella cultura, nello spettacolo, nella promozione delle risorse legate al turismo e alla manifattura altri fortissimi punti di contatto” ha affermato Ghinelli.

“Crediamo molto nella filosofia che sottintende ogni accordo di ‘sister city’, ovvero l’impegno nel dare vita ad opportunità di scambi reciproci e affiliazioni tra istituzioni, associazioni di categoria e realtà associative, con particolare riguardo al coinvolgimento di giovani e studenti”, ha proseguito il sindaco.

Ha citato esempi di successo con altre città gemellate come Oswiecim in Polonia, Sappada e Norman in Oklahoma, e ha espresso l’intenzione di perseguire simili obiettivi con Burbank.

Il vicesindaco Nikki Perez, presente alla cerimonia, ha espresso entusiasmo per l’accordo: “È davvero un grande piacere per me e per la nostra delegazione essere oggi qui per formalizzare un accordo tra le nostre città che sono certa porterà grandi frutti.

Abbiamo molte cose in comune e questo potrà essere di grande sostegno per lo sviluppo di iniziative che possano coinvolgere le nostre comunità”.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Console Generale degli USA a Firenze, Daniela Ballard, che ha enfatizzato il forte legame tra gli Stati Uniti e la Toscana, dichiarandosi sicura che il gemellaggio tra Arezzo e Burbank contribuirà a rafforzare ulteriormente questo speciale rapporto.

La delegazione di Burbank, che assisterà domenica alla Giostra del Saracino, è stata accolta dal Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo, Luca Stella, e dal Viceprefetto della provincia di Arezzo, Luca Dessì.