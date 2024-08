Riceviamo e pubblichiamo: Servi!

A seguito delle precisazioni sul cantafavole multato a Castelfranco di Sopra conseguente alla questa richiesta di rettifica:

“Buonasera, nell’ articolo che avete pubblicato sul cantafavole multato ci sono delle inesattezze e delle accuse all’ amministrazione comunale ingiuste.

L’evento non era patrocinato dal comune semplicemente perché il circolo Arci che organizzava NON HA RICHIESTO IL PATROCINIO.

Per quanto riguarda la multa all’ artista io non posso entrare nel merito.

Vi prego però di rettificare quanto avete scritto.

Grazie, Silvia Solcia arci Perini Castelfranco si Sopra2.

Ricordando che la pubblicazione della rettifica è obbligatoria a termini di legge. Riceviamo e pubblichiamo:

Più che un giornale di protesta siete un giornale asservito a chi vi offre di più.

Ti mando la risposta che mando ai proprietari dell’arci:

Il vostro comportamento è tipico della sinistra moderna che cerca di difendere il potere in tutti i modi, senza peraltro prendersi le proprie responsabilità….

State difendendo il comune che è indifendibile

Perché vi fa comodo?

Se non è colpa del comune a questo punto è colpa vostra, che non ci avete avvertito e che non avete proposto il risarcimento se non dopo che ho fatto pubblicicare l’articolo.

Vi siete offerti di pagare la multa soltanto dopo che io avevo reso nota la faccenda e non prima !!

Secondo me non avete fatto e non state facendo una bella figura!

Per chiudere con questa btutta storia quello che volevo dire nel post è che di solito i comuni si interessano a quello che succede

nella loro cittá, soprattutto in un contesto sociale pedagogico educativo

Di certo non fanno la multa agli artisti !!

Sì per sbaglio era stata fatta la multa potevano tornare sui propri passi e annullarla li ho chiamati apposta.

E invece hanno voluto portare avanti questa cosa.

E io l’ho raccontata.

È inutile che ti sbatti per occultare le marachelle se voglio lo faccio pubblicare anche su REPUBBLICA questo articolo.