Portano una torta da casa, ma il ristorante ad Arezzo addebita 60 euro per il taglio: “mi hanno detto che è la loro prassi”

Una cena di compleanno in un ristorante di Arezzo ha riservato una sorpresa amara per i commensali: la famiglia ha portato una torta da 45 euro, ma ha dovuto pagare un sovrapprezzo di 60 euro per il taglio e il servizio.

La cliente ha condiviso l’esperienza sui social, scatenando una valanga di commenti.

La vicenda si è svolta la sera di giovedì 22 agosto, quando una famiglia si è riunita in un ristorante di Arezzo per festeggiare un 60º compleanno.

Avevano acquistato una torta in pasticceria e l’avevano portata con sé per l’occasione. Tuttavia, al momento di pagare il conto, sono rimasti scioccati nel vedere un addebito di quasi 60 euro solo per il taglio e il servizio della torta.

“Sullo scontrino di circa 600 euro, abbiamo notato che ci sono stati addebitati 4,50 euro a testa per il servizio di taglio della torta, per un totale di 58,50 euro,” racconta la cliente, che ha successivamente pubblicato lo scontrino su Facebook, chiedendo: “Vi sembra giusto?”.

Il post ha rapidamente attirato l’attenzione, generando una discussione accesa.

La cliente ha spiegato che, al momento della prenotazione, aveva chiesto se fosse possibile portare una torta da fuori per la festa.

“Mi avevano assicurato che non ci sarebbero stati problemi, ma non mi aspettavo un sovrapprezzo così alto,” ha detto.

Nonostante lo sconcerto, la famiglia ha pagato il conto e lasciato il ristorante.

Il cameriere, interpellato per spiegazioni, ha semplicemente risposto che quella è la prassi del locale.