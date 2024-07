Incidente stradale ad Arezzo: scontro tra auto e moto in via di Montione

Alle ore 13:23, un incidente ha coinvolto un’automobile e una moto in via di Montione ad Arezzo. Sul posto sono intervenuti prontamente un’auto infermieristica dell’ASL di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, e la Polizia Municipale per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.

Un uomo di 49 anni, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Arezzo con codice 2.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.