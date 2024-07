Se gli etruschi sono perugini io vengo da Comacchio

Un analisi del Dna porta alcuni studiosi e ricercatori a dire che gli etruschi sono di origine umbra, no!!…. non voglio nemmeno pensarlo, quei grifonati che dopo l’arresto di Pietro Tarlati ( Pier Saccone) vicario di Castiglion d’Arezzo, da parte dei fiorentini, mossero contro Arezzo, nel 1335, assediandola, ma senza conquistarla, siano i genitori d’Arezzo, è ‘na mascalzonata,…. hanno certamente analizzato reperti di migranti.

Certamente popolazioni stanzIali dell’ Umbria si sono spostate verso Chiusi e altre zone limitrofe.

Molte sono le conoscenze scientifiche che permettono di affermare che ciò è errato, la neurochirurgia ( attrezzistica ritrovata nel grossetano, tipica egiziana, la tipica costruzione di popolazioni sarde, la conoscenza di sistemi agricoli greci e della Mesopotania e l’arte di lavorare oro e tessuti, le infrastrutture idrogeologiche, arte della costruzione di natanti, come fanno a venire da quel posto in cui ancora ( mo) parlano male!)

Diciamo subito che Perugia è città posteriore ad Arezzo anche se le sue mura erano imponenti, ma realizzate male.

Prendiamo l’arco etrusco alla Porta Pulchra, l’ apertura è obliqua in quanto loro parlano con la bocca storta, e sono storti nel dire e nel fare, lì poi Ottaviano, dopo la vittoria su Lucio Antonio la mise a ferro a fuoco, nel 40 a. C..

Scherzi a parte il nome di Perugia ” periousa” ( intorno alto = che sta in alto, o intorno a sé, forse per le mura o dal latino Parra = pero o uccello frosone, che canta

all’ arrivo della primavera) , tanto, anche ora, quanto fanno il tifo fanno ” forzza Prrugia forzza Prrugia” ‘ un sanno manco loro come si chiama.

Il travertino usato per le mura senza malta cementizia è proprio tipicamente etrusco, anche se al tempi che Arezzo avevano le ruote a Perugia avevan la treggia…

Il grifo è un invenzione del tredicesimo secolo, la Fontana del Grifo e del Leone di Arnolfo di Cambio( 1281), poi è maschio o femmina!?, perchè al Borgo di Mezzo ( Middlesbrough) troviamo lo stesso stemna, ma lì il grifone è maschio!

A parte scherzi e battutine, anche quest’anno ve battiamo!!!!