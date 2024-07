Incidente sull’A1: due feriti un 35enne e un 64enne, trasportati al San Donato di Arezzo

Questa mattina, intorno alle ore 6:00, si è verificato un incidente sulla A1, corsia sud, nei pressi dell’ingresso dell’area di servizio di Lucignano ovest.

L’incidente ha coinvolto un furgone con a bordo due occupanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 dell’Asl Tse, attivando l’ambulanza infermieristica di Monte San Savino, l’ambulanza della Misericordia di Civitella in Valdichiana e i vigili del fuoco.

I due occupanti del furgone, un uomo di 35 anni e un uomo di 64 anni, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo per ulteriori accertamenti e cure. La dinamica dell’incidente è al momento sotto indagine per determinare le cause esatte.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti, ma è stato gestito dalle autorità competenti per garantire la sicurezza degli altri automobilisti.