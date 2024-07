Un frutto estivo affascinante per il suo valore nutrizionale e per i suoi segreti vegetali.

Il SAPORE della pesca e’ dolce e acido, per la presenza di acido malico e citrico Questi due acidi sono protettori della pesca contro parassiti che possono attaccarla.

L’ODORE, il profumo della pesca sono dati da molecole positive, capaci di generare in noi una sensazione di benessere, sono terpeni alcolici, acido valerianico e caprilico ed acetaldeide.

ACQUA BIOLOGICA.

La pesca e’ un frutto che dura poco dopo essere stata colta perché e’ ricca di acqua.

Più un frutto e’ ricco di acqua, prima va a male.

L’acqua della polpa della pesca e’ finalizzata all’ apertura del nocciolo che contiene il seme. Il nocciolo e’ unico e resistente per proteggere il seme dai forti raggi solari.

Tutto e’ stato finalizzato dalla natura.

I frutti estivi hanno la caratteristica vegetale di avere o un unico grande nocciolo (pesca, albicocche, susine …) oppure tanti semi ( melone, anguria, fichi…).

La pesca e’ una grande goccia di acqua biologica, per il 99% e’ acqua.

Il COLORE della pesca giallo-arancione e’ generato dai carotenoidi, beta carotene in discreta quantità.

I carotenoidi sono vitamine, che insieme alla vitamina C, contribuiscono a mantenere fresca e giovane l’epidermide “pelle di pesca”.

Passiamo a conoscere la reazione allergica che la pesca può scatenare.

Dico subito che e’ una reazione di difesa della sua integrità.

ALLERGIA

Le pesche possono scatenare in alcune persone una reazione allergica.

L’allergia alla pesca e’ un romanzo di biochimica vegetale.

La pesca ha selezionato nel corso della sua evoluzione come pianta e frutto vegetale alcune proteine, ubicate sulla sua superficie, nella sua buccia.

Si chiamano Lipid transfer protein (proteina di trasferimento dei lipidi), in sigla LTPs.

Hanno la funzione di difendere la pesca dai parassiti e dall’ambiente.

La pesca esiste non per essere mangiata dalla bocca umana, esiste sopratutto per garantire la sua specie.

La buccia della pesca e’ ricoperta da strati di materiale lipidico che riduce la perdita dell’acqua e si oppone all’ingresso nella sua polpa di funghi e batteri patogeni.

Le LTPs sono proteine e contribuiscono alla formazione di questo rivestimento lipidico di difesa e hanno il compito di trasportare verso lo strato esterno due molecole prodotte all’interno della polpa, che si chiamano: cutina e suberina, molecole idrofobe.

Poiché la pesca e’ sopratutto acqua, la cutina e la suberina non potrebbero stare della polpa, vengono veicolate verso la superficie esterna attraverso le proteine di trasferimento dei lipidi ( Lipid transfer protein).

Sono queste proteine vettrici che possono attivare una reazione allergica.

Togliere la buccia si eliminano queste proteine e non si ha allergia.

Adesso ci fermiamo, prendiamo una pesca, guardiamola, e mentre la mangiamo, ascoltiamo il suo millenario linguaggio.

La pesca e’ un libro vegetale