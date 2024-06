Arezzo, novità ai servizi bus dal 1° luglio

Servizi urbani

Linea F: la corsa delle 5.47 in partenza da Viciomaggio per Arezzo Terminal sarà anticipata alle ore 5:42.

Linea H/1: sarà attivata una nuova corsa in partenza da Frassineto Fattoria alle 13.02 con arrivo a Rigutino di fronte al Planet alle ore 13.12. Inoltre, sarà attivata una nuova corsa in partenza da Rigutino di fronte al Planet alle 13.18 con arrivo a Frassineto Fattoria alle 13.29.

Servizi extraurbani

Linea LS1: la corsa delle ore 6:45 in partenza da Monte San Savino Stazione per Badia al Pino sarà

posticipata alle ore 07.01. La corsa delle 7.08 in partenza da Badia al Pino per Monte San Savino Paese sarà posticipata alle 7.24. La corsa delle ore 13.50 in partenza da Badia al Pino per Civitella in Val di Chiana sarà posticipata alle 13.53. La corsa delle ore 14.04 in partenza da Civitella in Val di Chiana per Badia al Pino sarà posticipata alle 14.07.

Linea LS3: la corsa delle 7:38 in partenza da Monte San Savino Paese per Monte San Savino Stazione sarà posticipata alle 7.54.

Linea LS6: la corsa delle ore 11.18 in partenza da Rigutino per Cortona Piazza del Mercato sarà

posticipata alle ore 11:24.

Linea LS9: la corsa delle ore 13.00 in partenza da Monte San Savino Stazione per Marciano sarà

posticipata alle ore 13:03. La corsa delle 13:30 in partenza da Marciano per Monte San Savino Stazione sarà posticipata alle 13.33.

Linea SU4: la corsa delle ore 5:45 in partenza da Cortona Piazza del Mercato per Camucia Stazione

sarà anticipata alle ore 5:40; la corsa delle ore 6:03 in partenza da Camucia Stazione per Terontola Stazione sarà anticipata alle ore 5:53. La corsa delle ore 6:15 in partenza da Terontola Stazione per Cortona Piazza del Mercato sarà anticipata alle ore 6:05. La corsa delle ore 06:38 in partenza da Cortona Piazza del Mercato per Terontola Stazione sarà anticipata alle ore 6:28.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.